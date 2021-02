Allerta maltempo, esondato l’Entella a Chiavari. Alberi caduti e frane nell’entroterra del Tigullio e nello Spezzino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Smottamenti a Ne e Biassa, Alberi caduti e strade bloccate a San Quirico e Borzonasca. L’avviso di Arpal continua fino alle 10 per la parte centrale della Liguria e fino alle 15 per i bacini medio-piccoli della provincia della Spezia Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Smottamenti a Ne e Biassa,e strade bloccate a San Quirico e Borzonasca. L’avviso di Arpal continua fino alle 10 per la parte centrale della Liguria e fino alle 15 per i bacini medio-piccoli della provincia della Spezia

DPCgov : ????#allertaARANCIONE mercoledì #10febbraio in Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata. ????#allertaGIALLA in 14 r… - fontanabuona : Allerta maltempo, esondato l’Entella a Chiavari. Alberi caduti e frane nell’entroterra del Levante - lucainge_tweet : Allerta maltempo, esondato l’Entella a Chiavari. Alberi caduti e frane nell’entroterra del Levante - tigullio_tweet : Allerta maltempo, esondato l’Entella a Chiavari. Alberi caduti e frane nell’entroterra del Levante - LiguriaOggi : Ancora Allerta meteo Gialla per maltempo in Liguria -