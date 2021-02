Allarme tsunami rientrato in Nuova Zelanda. Sabato inizia la Finale di Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 22.40. L’Allarme tsunami E’ rientrato Un terremoto violentissimo, addirittura di magnitudo 7.7, ha scosso la Nuova Caledonia, territorio francese d’oltremare situato nel sud dell’Oceano Pacifico. L’isola si trova a est dell’Australia e a nord della Nuova Zelanda. A riferire la notizia è il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dopo il sisma è stato diramato un Allarme tsunami. La Nuova Zelanda ha diramato l’avviso alla popolazione di allontanarsi dalle coste. tsunami confermato anche dall’ufficio australiano di meteorologia. Il sisma si è verificato poco dopo la mezzanotte locale (le ore 14.20 in Italia, siamo indietro di dodici ore), a circa 415 km a est di Vao ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 22.40. L’E’Un terremoto violentissimo, addirittura di magnitudo 7.7, ha scosso laCaledonia, territorio francese d’oltremare situato nel sud dell’Oceano Pacifico. L’isola si trova a est dell’Australia e a nord della. A riferire la notizia è il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dopo il sisma è stato diramato un. Laha diramato l’avviso alla popolazione di allontanarsi dalle coste.confermato anche dall’ufficio australiano di meteorologia. Il sisma si è verificato poco dopo la mezzanotte locale (le ore 14.20 in Italia, siamo indietro di dodici ore), a circa 415 km a est di Vao ...

