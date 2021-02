Allarme brucellosi | 40 allevamenti casertani contagiati Coldiretti | Ok al piano del Consorzio Mozzarella Dop

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una strategia razionale e selettiva per eradicare ladaglibufalini, senza esporre il comparto a speculazioni commerciali. È la sintesi della proposta deldi Tutela delladi Bufala Campana Dop – controfirmata daCampania, Cia Campania e Copagri Campania – inviata al Ministero della Sanità, all’Assessorato Regionale all’Agricoltura e all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L’iniziativa nasce dal persistere di criticità in una specifica area della provincia di Caserta, che coinvolge circa 40tra i comuni di Castel Volturno, Cancello e Arnone, Grazzanise e Santa Maria La Fossa, rientranti nell’area di produzione dellaDop. Fino ad oggi sono state avanzate due ipotesi di intervento per ...