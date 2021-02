Alitalia, servono altri 200 milioni di euro per sopravvivere. Stipendi a rischio. Il governo spende ma il piano di rilancio non si vede (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Almeno un miliardo e settecento milioni. A tanto potrebbe ammontare il costo per le casse pubbliche dell’ennesimo salvataggio Alitalia. L’ex compagnia di bandiera ha infatti bisogno di altri 200 milioni di euro per tirare avanti fino al momento della cessione. La cifra si aggiunge ai 900 milioni del prestito ponte, ai 400 milioni concessi dal governo Conte a gennaio dello scorso anno e agli ulteriori 200 milioni messi sul piatto dall’esecutivo per tamponare l’emergenza Covid. In totale 1,7 miliardi, per l’appunto. Senza contare il peso degli ammortizzatori sociali che, con circa 6800 lavoratori in cassa integrazione, si aggira sui 350 milioni l’anno. Un vero salasso in vista di un progetto di dismissione ancora in alto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Almeno un miliardo e settecento. A tanto potrebbe ammontare il costo per le casse pubbliche dell’ennesimo salvataggio. L’ex compagnia di bandiera ha infatti bisogno di200diper tirare avanti fino al momento della cessione. La cifra si aggiunge ai 900del prestito ponte, ai 400concessi dalConte a gennaio dello scorso anno e agli ulteriori 200messi sul piatto dall’esecutivo per tamponare l’emergenza Covid. In totale 1,7 miliardi, per l’appunto. Senza contare il peso degli ammortizzatori sociali che, con circa 6800 lavoratori in cassa integrazione, si aggira sui 350l’anno. Un vero salasso in vista di un progetto di dismissione ancora in alto ...

Del resto per accedere all'Accademia servono fondamentalmente due cose: la competenza (e di questo ... Viene in mente Alitalia. 'Alitalia è un caso esemplare. Bisognava intervenire e invece si è ...

È in questa logica che, infatti, ITA si muove: dichiara di voler arrivare al 2025 con una redditività del 10%; che intende comperarsi da Alitalia solo gli asset che servono (chiede infatti di poter ...

Il futuro di Alitalia nelle mani di Draghi? Si attendono segnali dell'ex banchiere anche per il salvataggio della compagnia di volo, sempre più complesso. Cosa succederà con il Governo Draghi?

Il Governo Draghi potrebbe insediarsi in un momento chiave per il futuro di Alitalia, evitando che diventi una compagnia che fa comodo a Lufthansa ...

Il futuro di Alitalia nelle mani di Draghi? Si attendono segnali dell'ex banchiere anche per il salvataggio della compagnia di volo, sempre più complesso. Cosa succederà con il Governo Draghi?
Il Governo Draghi potrebbe insediarsi in un momento chiave per il futuro di Alitalia, evitando che diventi una compagnia che fa comodo a Lufthansa ...