ALEXANDER SMITH si affida ad ACBC per la prima Capsule Eco

guarda ad un futuro eco - sostenibile insieme alla start - up italiana ACBC, creando la sua prima Capsule di calzature green - oriented . L'iconico modello Wembley viene re - ...Ho incluso però anche nomi non alla portata di tutte le tasche, come Philipp Plein, Bikkembergs, Yezael, County of Milan di Marcelo Burlon,McQueen, Paul, N21 ed altri. Per le ...Alexander Smith guarda ad un futuro eco-sostenibile insieme alla start-up italiana ACBC, creando la sua prima Capsule di calzature green-oriented. L’iconico modello Wembley ...Dopo i 2,3 milioni di euro raccolti lo scorso agosto, la startup milanese di calzature green ACBC ha chiuso un nuovo aumento di capitale da 3,2 milioni di euro, che ha visto la partecipazione di Boost ...