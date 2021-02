(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –Clean Power, uno dei principali operatori italiani nel settore della produzione di energia rinnovabile, ha sottoscritto undi collaborazione per lodiincon la società PV Project RO. L’prevede lodicon una potenza installata complessiva di circa 200 MW. In particolare, si prevede che una parte di questi, con una potenza installata complessiva pari a circa 33 MW, entrerà in produzione entro il primo semestre di quest’anno. Inoltre,ha comunicato che, attraverso la propria controllata Naonis Wind S.r.l., società titolare dell’autorizzazione per la costruzione di ...

DividendProfit : Alerion, accordo per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Romania -

Ultime Notizie dalla rete : Alerion accordo

Il Messaggero

Clean Power , uno dei principali operatori italiani nel settore della produzione di energia rinnovabile, ha sottoscritto undi collaborazione per lo sviluppo di impianti fotovoltaici ...Clean Power ha sottoscritto undi collaborazione per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Romania con la società PV Project RO. L'prevede lo sviluppo di impianti ...Alerion Clean Power ha sottoscritto un accordo di collaborazione per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Romania con la società PV Project RO.Alerion Clean Power, uno dei principali operatori italiani nel settore della produzione di energia rinnovabile, ha sottoscritto un accordo ...