“Al vostro paese vi tagliano le mani”: il razzismo del controllore sul bus a Lecco- VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Succede a Lecco. Una signora, non sappiamo neanche se sia italiana o straniera, viene trovata con il biglietto del bus non obliterato dal controllore di Linee Lecco. Invece di fare il suo lavoro, ovvero multare la signora o chiederle di timbrare il titolo di viaggio, l’addetto decide di aggredirla verbalmente urlandole contro frasi come “Qui ve ne approfittate”, “Al vostro paese vi tagliano le mani” e una discreta compilation dei più comuni luoghi comuni razzisti. Solo per il colore della sua pelle. La donna invece non risponde alle provocazioni, forse anche per il timore di un’ulteriore escalation, come se buttasse giù un boccone amaro assaggiato altre volte. Linee Lecco ha avviato delle verifiche e il comune nella persona del sindaco Mauro ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Succede a. Una signora, non sappiamo neanche se sia italiana o straniera, viene trovata con il biglietto del bus non obliterato daldi Linee. Invece di fare il suo lavoro, ovvero multare la signora o chiederle di timbrare il titolo di viaggio, l’addetto decide di aggredirla verbalmente urlandole contro frasi come “Qui ve ne approfittate”, “Alvile” e una discreta compilation dei più comuni luoghi comuni razzisti. Solo per il colore della sua pelle. La donna invece non risponde alle provocazioni, forse anche per il timore di un’ulteriore escalation, come se buttasse giù un boccone amaro assaggiato altre volte. Lineeha avviato delle verifiche e il comune nella persona del sindaco Mauro ...

