Al via le prenotazioni per vaccinazione anti covid over 80 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono iniziate martedì 10 febbraio in Friuli Venezia Giulia le prenotazioni per la vaccinazione anti covid 19 per gli over 80. Secondo calendario, le somministrazioni cominceranno lunedì 15 febbraio. Alle 11 informa in un tweet il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, sono già state raccolte 10.859 prenotazioni. Questa fase della campagna vaccinale, secondo una stima della Regione, riguarda una platea potenziale di circa 108 mila persone. "Le agende – aveva spiegato nei giorni scorsi Riccardi – rimarranno aperte per fissare la prima dose fino al 28 marzo e contiamo di completare il lavoro, per gli over 80, nella settimana tra il 18 e il 25 aprile". La prenotazione può essere effettuata agli sportelli Cup delle aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate ...

