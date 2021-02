Al Centro Italia picco di contagi tra gli under 14, preoccupano le varianti del Covid (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nell’Italia centrale preoccupa l’aumento dei contagi tra i bambini. Su Repubblica i dati allarmanti del report pubblicato ieri dall’Associazione Italiana di epidemiologia (Aie). «Nell’ultima settimana di gennaio si conferma l’aumento di incidenza fra i bambini 0-5 e 6-10 anni». La situazione sembra preoccupare soprattutto in Umbria, dove il più alto numero di contagi si concentra nella fascia di età tra gli 11 e i 13 anni, seguita da quella 6-19. Lo dichiara il presidente dell’Aie, Salvatore Scondotto. «Il numero dei casi nella fascia di età 0-5 anni in Umbria è passato da 36 nella prima settimana di gennaio a 84 della settimana 25-31 gennaio. Nei bambini della scuola primaria (6-10 anni) si è passati dai 76 casi della prima settimana ai 155 dell’ultima». Anche nelle Marche e in Abruzzo sono molti i bambini ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nell’centrale preoccupa l’aumento deitra i bambini. Su Repubblica i dati allarmanti del report pubblicato ieri dall’Associazionena di epidemiologia (Aie). «Nell’ultima settimana di gennaio si conferma l’aumento di incidenza fra i bambini 0-5 e 6-10 anni». La situazione sembra preoccupare soprattutto in Umbria, dove il più alto numero disi concentra nella fascia di età tra gli 11 e i 13 anni, seguita da quella 6-19. Lo dichiara il presidente dell’Aie, Salvatore Scondotto. «Il numero dei casi nella fascia di età 0-5 anni in Umbria è passato da 36 nella prima settimana di gennaio a 84 della settimana 25-31 gennaio. Nei bambini della scuola primaria (6-10 anni) si è passati dai 76 casi della prima settimana ai 155 dell’ultima». Anche nelle Marche e in Abruzzo sono molti i bambini ...

