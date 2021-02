(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Neinovedella flessione deinei mercati di riferimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è risultata meno accentuata rispetto a quanto osservato per il complessivo quadro macroeconomico del Paese. Secondo gli approfondimenti effettuati da Agcom, che dalla scorsa primavera ha avviato un monitoraggio periodico riguardo l'impatto economico della pandemia sui comparti, mentre il prodotto interno lordo italiano neitre trimestri dell'anno scorso è diminuito dell'8,4%, icomplessivi dell'ecosistema rappresentato da comunicazioni elettroniche, radiotelevisione, editoria, internet e servizi postali si stima abbia subito una flessione del 5,4%.

TV7Benevento : **Agcom: in primi 9 mesi 2020 ricavi settori regolati scesi del 5,4%**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Agcom primi

Il Tempo

... è stata, contestualmente notificata all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni () ... a fronte di un corrispettivo determinato in modo da rispecchiare il fatto che iinvestitori ...... Città di Torino, Ordine dei Giornalisti del Piemonte e. 'La libertà di parola, di stampa e ... Inoltre siamo iin Italia ad aver sottoscritto un accordo con Il Garante per la Privacy sulla ...Non si può certo dire che Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, sia stato poco diretto nell’intervista rilasciata a Repubblica sulle ipotesi di rete unica delle ...Confermata al multa a Sky per il pacchetto calcio degli anni 2019-21, secondo il Tar del Lazio il colosso televisivo ha sbagliato con i suoi utenti. Ecco perché. Sky multata dal ...