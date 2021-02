Africa disarmata contro Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) In più di un anno la pandemia di-19 ha smentito una lunga serie di previsioni. Tra queste l’ipotesi che il virus avrebbe in qualche modo risparmiato il continenteno, perché meno urbanizzato e demograficamente più giovane. Oggi che i dati fotografano – e solo parzialmente - un aumento dei contagi in molti Paesini e il mondo è in allerta per la cosiddetta “variante sudna”, è chiaro come si sia trattato - ancora una volta - di un’illusione. Il coronavirus, infatti, dopo essersi diffuso in, rischia di rimanerci per molto tempo, fino a diventare endemico e sempre più soggetto a mutazioni. I vaccini, accaparrati dai Paesi più ricchi, sono un miraggio: secondo uno studio dell’Economist Intelligence Unit, la regione potrebbe dover aspettare fino al 2024 per raggiungere ...