Aeroporto di Rimini: in arrivo nuove tratte per l’estate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) e un aumento dei collegamenti. Le info utili. Nonostante le difficoltà e le numerose incertezze sui viaggi, anche per il futuro, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle sue varianti del virus, c’è chi continua a investire e aprire nuove opportunità di viaggio. Ci sono compagnie aeree L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) e un aumento dei collegamenti. Le info utili. Nonostante le difficoltà e le numerose incertezze sui viaggi, anche per il futuro, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle sue varianti del virus, c’è chi continua a investire e aprireopportunità di viaggio. Ci sono compagnie aeree L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

magicaGrmente22 : Rimini verso le elezioni, Maggioli: 'Avanti con la fusione delle fiere, mettere l'aeroporto in grado di investire... - news_rimini : Aeroporto, tra le mete di settembre spuntano Catania e Cagliari - news_rimini : Via libera a fondi per l’aeroporto. Indino: servono azioni concrete - news_rimini : Presente e futuro dell’aeroporto Fellini. Intervista alla presidente Fincato - newsrimini : Presente e futuro dell’aeroporto Fellini di #rimini . Intervista alla presidente Fincato -