Addio Franco Marini | il politico amato da tutti | oggi si apre camera

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ mortoe sindacalista, aveva 87 anni. Segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare ha avuto complicazioni di salute, dopo aver contratto il Coronavirus. La morte dell’ex leader nazionale della Cisl, ex ministro, ma soprattutto ex presidente del Senato, ha provocato cordoglio in tutta la Regione e tra tutte le maggiori istituzioni. E gli attestati di stima per questo abruzzese che ha portato alto il nome della sua terra, mai dimenticata e frequentata molto spesso anche quando era in auge, sono stati unanimi e bipartisan.“L’Abruzzo perde una delle sue figure più autorevoli e rispettate – ha scritto il Governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio (FdI) –e sindacalista che ha svolto la sua ...

Esprimo la mia tristezza per la scomparsa di Franco Marini, sindacalista e politico di grande rilievo, Presidente emerito del Senato della Repubblica, già Ministro del Lavoro e Segretario Generale del ...(Adnkronos) - Sindacalista, ministro del Lavoro, parlamentare eletto per 4 mandati alla Camera e due al Senato di cui è stato presidente dal 2006 al 2008. Una lunga parabola politica e di impegno pubb ...