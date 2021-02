Addio all'architetto Franco Domizi. È stato consigliere dell'Ordine di Macerata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CORRIDONIA - Lutto a Corridonia per la morte dell'architetto Franco Domizi, 58 anni. Molto conosciuto per la sua attività professionale, era stato anche consigliere dell'Ordine di Macerata. Il suo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CORRIDONIA - Lutto a Corridonia per la morte, 58 anni. Molto conosciuto per la sua attività professionale, eraanchedi. Il suo ...

