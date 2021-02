Addio a suor Caterina Marsigli, storica insegnante dell'istituto San Vincenzo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Visited 93 times, 93 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Un primo bilancio positivo per gli eventi della… I fatti più importanti e le ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Visited 93 times, 93 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Un primo bilancio positivo per gli eventia… I fatti più importanti e le ...

zazoomblog : Addio a suor Caterina Marsigli storica insegnante dellistituto San Vincenzo - #Addio #Caterina #Marsigli #storica - papaboys113 : Coronavirus. La Chiesa è in lutto: addio a suor Rosanna Bachis, l’angelo di tanti anziani - CiaoKarol : LA CHIESA PIANGE LA SCOMPARSA DI SUOR ROSANNA ?????? Per gran parte della sua vita era stato l’angelo degli anzian… - CiaoKarol : Coronavirus. La Chiesa è in lutto: addio a suor Rosanna Bachis, l’angelo di tanti anziani: Ci ha lasciati suor Rosa… - CiaoKarol : ++ La Chiesa è in lutto: addio a suor Rosanna Bachisis ++ UNA PREGHIERA PER TE. RIPOSA IN PACE ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio suor Addio a suor Caterina Marsigli, storica insegnante dell'istituto San Vincenzo

La suora aveva insegnato per molti anni. Si è spenta oggi suor Caterina Marsigli, 92 anni, facente parte delle Figlie della Carità dell'istituto San Vincenzo di Olbia. Nacque il 4 settembre 1928 a Castel Reale in provincia di Messina, paese nel quale suo ...

Il mondo confraternale savonese dà l'addio a Giancarlo Scorza

... dà l'addio a Giovanni Scorza, detto Giancarlo, scomparso ieri a 69 anni all'ospedale San Paolo. Da tempo sofferente di alcune patologie, lascia un fratello e una sorella, suor Giuditta, attuale ...

Olbia, addio a suor Caterina Marsigli, storica insegnante alle San Vincenzo Gallura Oggi Addio a don Gianni Gambin, filosofo vicino agli ultimi

IL LUTTOPADOVA Addio a don Gianni Gambin, prete attento al prossimo e appassionato di cultura a tutti i livelli. Originario di Casale di Scodosia, dove era nato il 15 marzo 1943, era cresciuto ...

Diocesi: Savona, morto Giancarlo Sforza, noto per il suo impegno nelle confraternite

Il mondo cattolico savonese, in particolare quello delle confraternite, dà l'addio a Giovanni Scorza, detto Giancarlo, scomparso ieri a 69 anni all'ospedale San Paolo. Da tempo sofferente di alcune pa ...

La suora aveva insegnato per molti anni. Si è spenta oggiCaterina Marsigli, 92 anni, facente parte delle Figlie della Carità dell'istituto San Vincenzo di Olbia. Nacque il 4 settembre 1928 a Castel Reale in provincia di Messina, paese nel quale suo ...... dà l'a Giovanni Scorza, detto Giancarlo, scomparso ieri a 69 anni all'ospedale San Paolo. Da tempo sofferente di alcune patologie, lascia un fratello e una sorella,Giuditta, attuale ...IL LUTTOPADOVA Addio a don Gianni Gambin, prete attento al prossimo e appassionato di cultura a tutti i livelli. Originario di Casale di Scodosia, dove era nato il 15 marzo 1943, era cresciuto ...Il mondo cattolico savonese, in particolare quello delle confraternite, dà l'addio a Giovanni Scorza, detto Giancarlo, scomparso ieri a 69 anni all'ospedale San Paolo. Da tempo sofferente di alcune pa ...