Abbraccio in Senza veli tra la calciatrice americana Rapinoe e la fidanzata cestista Bird

Abbraccio in topless tra la calciatrice americana Rapinoe e la fidanzata cestista Bird (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La calciatrice americana Megan Rapinoe, 35 anni, ha pubblicato sui social un audace servizio fotografico con la sua fidanzata, la quarantenne Sue Bird, giocatrice di basket NBA femminile. Le due atlete hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e hanno annunciato il loro fidanzamento lo scorso mese di ottobre. La sessione fotografica è stata preparata per la rivista GQ sotto il tema "Modern Lovers". Rapinoe ha pubblicato foto in bianco e nero sulla sua pagina Instagram. In due foto, gli amanti si sono abbracciati Senza reggiseno.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLE3WVfnFpZ/" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) LaMegan, 35 anni, ha pubblicato sui social un audace servizio fotografico con la sua, la quarantenne Sue, giocatrice di basket NBA femminile. Le due atlete hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e hanno annunciato il loro fidanzamento lo scorso mese di ottobre. La sessione fotografica è stata preparata per la rivista GQ sotto il tema "Modern Lovers".ha pubblicato foto in bianco e nero sulla sua pagina Instagram. In due foto, gli amanti si sono abbracciatireggiseno.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLE3WVfnFpZ/" ITA Sport Press.

jessica_rigon : RT @zorpinilover: “Dammi un abbraccio senza bacio.” Magari in un altro universo. - cut_olo : @_Mdk7_ Leggendoti in questi anni, credo di condividere con te il fatto di essermi ritrovato con una bestiolina dal… - Sandramutti4 : RT @zorpinilover: “Dammi un abbraccio senza bacio.” Magari in un altro universo. - DonemicoArcuri : @DelpapaMax Ciao Max, grazie del supporto; senza di voi non avrei potuto raggiungere questi grandi risultati. Un abbraccio -