A San Marino manca il vaccino, governo italiano inadempiente (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da quando è iniziata la campagna in Europa sono passati 44 giorni e nella Repubblica di San Marino continua a non esserci traccia del vaccino anti Covid-19. In altri piccoli stati come Andorra hanno già eseguito la profilassi oltre mille abitanti, più di 2.400 a Monaco, oltre 800 in Liechtenstein e pure in Vaticano la vaccinazione è ormai alle fasi finali. Nel paese del Titano, invece, i 33.616 abitanti non hanno visto nemmeno una dose. "Stiamo lavorando alacremente" dice il Congresso di Stato, mentre monta la polemica portata avanti dalla minoranza, la lista Libera e Repubblica futura.Le dosi di vaccino (Pfizer) non sono ancora state consegnate perché qualcosa si è inceppato forse in Europa o forse a Roma. L'unica cosa certa è che il governo italiano risulta inadempiente rispetto ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da quando è iniziata la campagna in Europa sono passati 44 giorni e nella Repubblica di Sancontinua a non esserci traccia delanti Covid-19. In altri piccoli stati come Andorra hanno già eseguito la profilassi oltre mille abitanti, più di 2.400 a Monaco, oltre 800 in Liechtenstein e pure in Vaticano la vaccinazione è ormai alle fasi finali. Nel paese del Titano, invece, i 33.616 abitanti non hanno visto nemmeno una dose. "Stiamo lavorando alacremente" dice il Congresso di Stato, mentre monta la polemica portata avanti dalla minoranza, la lista Libera e Repubblica futura.Le dosi di(Pfizer) non sono ancora state consegnate perché qualcosa si è inceppato forse in Europa o forse a Roma. L'unica cosa certa è che ilrisultarispetto ...

