A che ora parla Draghi: l'orario del discorso del premier incaricato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A che ora parla Draghi: l'orario del discorso Non è ancora ufficiale, ma il premier incaricato Mario Draghi potrebbe parlare già oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, al termine del secondo giro di consultazioni. Draghi potrebbe sciogliere in senso positivo la riserva sulla formazione del nuovo governo, oppure potrebbe prendere altro tempo per avere l'ok definitivo di tutti i partiti politici (ad eccezione di FdI, che ha già detto che non voterà la fiducia). Il tempo è infatti un fattore cruciale per la formazione dell'esecutivo, soprattutto dopo il "congelamento" del voto M5S sul sistema Rousseau (qui le ultime notizie sul governo). Ma a che ora parla oggi Mario Draghi? Come anticipato, non è ancora ...

Nel dare la notizia, Google ha sottolineato che a livello globale ora ci sono più di 450 giornali che aderiscono a Google News Showcase in oltre una dozzina di paesi tra cui Australia, Germania, ...

Lanciano spazzatura dallo scooter: video su TikTok/ Due 19enni di Casola identificati

...ci auguriamo che la loro vicenda possa essere da monito per i tanti altri che pur di guadagnare 'like' e visualizzazioni sui social mettono in scena idiozie ed atti incivili inquinando le strade. Ora ...

A che ora inizia la puntata di oggi di Daydreamer? TVSerial.it Il secondo, storico impeachment di Donald Trump

Martedì 9 febbraio è iniziato il processo a Donald Trump, che quasi certamente risulterà in un giudizio di non colpevolezza. Ad aprire la seduta un montaggio video delle immagini dell'insurrezione del ...

Al via la 24 ore internazionale di Chirurgia Olografica di Microsoft #HolographicSurgery: in scena il futuro della sanità

Una maratona di 13 interventi e oltre 60 speaker internazionali per mostrare il potenziale della realtà mista in ambito operatorio a supporto della medicina di precisione. Emblematico il caso italiano ...

