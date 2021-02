5 alimenti che uccido l’Eros, insospettabili nemici sotto le lenzuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Frutti di mare e fragole sono l’ABC per riaccendere la libido, ma quali sono gli alimenti che uccido l’Eros e rovinano i vostri appuntamenti in camera da letto? Fonte Foto stock.adobeAttenzione a quello che mettete nel vostro piatto, se è vero che esistono cibi afrodisiaci è anche vero che ci sono particolari alimenti che potrebbero causare l’effetto opposto. Film, libri e riviste ci hanno istruiti a doveri su quali cibi è meglio consumare durante una cena romantica, tuttavia non ci possiamo dire certo degli esperti per quanto riguarda alimenti da evitare prima di un rapporto. Alla base di una vita sessuale soddisfacente c’è sicuramente la salute mentale e fisica e queste due aeree sono molto influenzate proprio dall’alimentazione, per questo motivo i nostri pasti influiscono ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Frutti di mare e fragole sono l’ABC per riaccendere la libido, ma quali sono glichee rovinano i vostri appuntamenti in camera da letto? Fonte Foto stock.adobeAttenzione a quello che mettete nel vostro piatto, se è vero che esistono cibi afrodisiaci è anche vero che ci sono particolariche potrebbero causare l’effetto opposto. Film, libri e riviste ci hanno istruiti a doveri su quali cibi è meglio consumare durante una cena romantica, tuttavia non ci possiamo dire certo degli esperti per quanto riguardada evitare prima di un rapporto. Alla base di una vita sessuale soddisfacente c’è sicuramente la salute mentale e fisica e queste due aeree sono molto influenzate proprio dall’alimentazione, per questo motivo i nostri pasti influiscono ...

GranchiTatiana : @DatodiPaola @QuotidianPost Si. So che aveva fine mese causa con ex marito per circa 100.000 euro di alimenti . Per… - LuciaTassan : RT @robertis_emilia: I sensi di quest'odore che non sa staccarsi da terra. Montale I limoni sono alimenti ricchi di vitamina C, alleati d… - MiToVegano : RT @AE_Italia: L’attuale alimentazione globale è ancora troppo legata al consumo di alimenti di origine animale. Non possiamo che condivid… - AE_Italia : L’attuale alimentazione globale è ancora troppo legata al consumo di alimenti di origine animale. Non possiamo che… - cocojuan3 : RT @georgofili: Prospettive future per la #sostenibilità delle produzioni animali: dobbiamo puntare su ingredienti alimentari innovativi, d… -