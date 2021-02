15 idee fai-da-te per decorare casa per San Valentino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) San Valentino, la festa dell’amore, quel giorno dell’anno in cui più degli altri si esprimono i propri sentimenti a chi si ama: con un dono, un bigliettino, tempo prezioso insieme. Dato che quest’anno lo trascorreremo in casa, per rendere la festa più speciale conta ancora di più creare l’atmosfera perfetta: per questo, nella gallery sopra, trovate 15 idee romantiche e fai da te per impreziosire ogni angolo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) San Valentino, la festa dell’amore, quel giorno dell’anno in cui più degli altri si esprimono i propri sentimenti a chi si ama: con un dono, un bigliettino, tempo prezioso insieme. Dato che quest’anno lo trascorreremo in casa, per rendere la festa più speciale conta ancora di più creare l’atmosfera perfetta: per questo, nella gallery sopra, trovate 15 idee romantiche e fai da te per impreziosire ogni angolo.

