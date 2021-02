1 minuto in Borsa 10 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediobanca (+3,39%). Le più forti vendite si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -1,10%. Nel comparto energetico, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 58,63 dollari per barile. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Francia annunciata la Produzione industriale, pari a -0,8%. In Germania, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.726 punti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Tele) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediobanca (+3,39%). Le più forti vendite si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -1,10%. Nel comparto energetico, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 58,63 dollari per barile. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Francia annunciata la Produzione industriale, pari a -0,8%. In Germania, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.726 punti.

