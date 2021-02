Zenga sulla sorella di Zelletta: “Non è il mio tipo”. La De Grenet: “Pazzo di Rosalinda” (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella puntata del lunedì sera una corteggiatrice di Andrea Zenga è arrivata in tv per mostrare il suo interesse al figlio dell'allenatore. È la sorella di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente del Gf Vip dalla prima puntata dell'edizione. Signorini ha messo a confronto la ragazza con Adua Del Vesco (il suo nome vero è Rosalinda Cannavò.ndr) pure lei concorrente della casa e che sembrerebbe interessare ad Andrea. Ma lei è fidanzata e per il momento non c'è stato altro rispetto ad un pourparler.caption id="attachment 111659" align="alignnone" width="833" Foto Mediaset/captionInsomma, si è cercato di innescare una dinamica amorosa, un triangolo, che al momento non ha motivo di esistere. Anche perché Zenga, che ha chiuso una storia importante con Alessandra Sgolastra (la coppia aveva ... Leggi su golssip (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella puntata del lunedì sera una corteggiatrice di Andreaè arrivata in tv per mostrare il suo interesse al figlio dell'allenatore. È ladi Andrea, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente del Gf Vip dalla prima puntata dell'edizione. Signorini ha messo a confronto la ragazza con Adua Del Vesco (il suo nome vero èCannavò.ndr) pure lei concorrente della casa e che sembrerebbe interessare ad Andrea. Ma lei è fidanzata e per il momento non c'è stato altro rispetto ad un pourparler.caption id="attachment 111659" align="alignnone" width="833" Foto Mediaset/captionInsomma, si è cercato di innescare una dinamica amorosa, un triangolo, che al momento non ha motivo di esistere. Anche perché, che ha chiuso una storia importante con Alessandra Sgolastra (la coppia aveva ...

