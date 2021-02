Zaniolo, oggi l'ok per allenarsi? 'La Roma mi ha cambiato la vita. E voglio l'Europeo!' (Di martedì 9 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo è andato questa mattina a Villa Stuart per la visita di idoneità dopo aver superato il Covid. Sorridente, sereno, il centrocampista appena avrà l'ok tornerà a correre a Trigoria, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 febbraio 2021) Nicolòè andato questa mattina a Villa Stuart per la visita di idoneità dopo aver superato il Covid. Sorridente, sereno, il centrocampista appena avrà l'ok tornerà a correre a Trigoria, ...

sportli26181512 : Zaniolo, oggi l'ok per allenarsi? 'La Roma mi ha cambiato la vita. E voglio l'Europeo!': Zaniolo, oggi l'ok per all… - Gazzetta_it : #Zaniolo: oggi l'ok per allenarsi? 'La #Roma mi ha cambiato la vita. E voglio l'Europeo!' - gjngerhead : Tornando ho imboccato per sbaglio il parcheggio di Trigoria è stato il richiamo di Zaniolo che oggi torna ?? - Aletaglia95 : #Covid alle spalle per Nicolò #Zaniolo: oggi a Villa Stuart per la visita d'idoneità, poi continuerà il suo percors… - jeanpauldl1998 : @ildpaa Quindi si scopre che Zaniolo lo ha voluto Massara... E che per un amico si farebbe sparare nel petto. E anc… -