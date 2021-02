Zaniolo | “Amo la Roma | mi ha cambiato la vita Voglio arrivare all’Europeo e vincerlo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nicolò, non vede l’ora di tornare. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità della negatività al Coronavirus, e presto tornerà a correre a Trigoria. Nel frattempo si è concesso alla rivista Icon, che si occupa di tendenze e lifestyle, raccontando il suo rapporto col club giallorosso: “Lami hala, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla”. Sulla sua carriera: “Non mi sento affermato, sento che ogni giorno devo lavorare per diventarlo: sono un ragazzo con tante potenzialità, ma devo migliorare sotto tanti aspetti. In una squadra come ladi pressioni ce ne sono di più che in una squadra normale: sta a me gestirle nella maniera giusta, ...