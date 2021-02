Xiaomi Mi 11 5G, sbarca in Italia lo smartphone alternativo ai top gamma mainstream (Di martedì 9 febbraio 2021) L’evento di lancio tanto atteso e relativo allo Xiaomi Mi 11 5G si è da poco concluso svelandoci quelle che saranno tutte le novità introdotte dal nuovo top di gamma della casa cinese. Chiaramente non si tratta di uno smartphone completamente nuovo, in quanto è il medesimo visto nel corso dell’annuncio avvenuto per il mercato cinese e che ora si prepara a sbarcare anche su quello europeo e quindi anche su quello Italiano. Il nuovo flagship è caratterizzato da un display molto grande di tipo AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione WQHD+, il quale ha ricevuto da DisplayMate una valutazione A+, sinonimo di grande qualità. Il pannello presenta curvature sui lati mentre il vetro di protezione Gorilla Glass Victus è leggermente curvo anche nella parte alta e bassa dello smartphone per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) L’evento di lancio tanto atteso e relativo alloMi 11 5G si è da poco concluso svelandoci quelle che saranno tutte le novità introdotte dal nuovo top didella casa cinese. Chiaramente non si tratta di unocompletamente nuovo, in quanto è il medesimo visto nel corso dell’annuncio avvenuto per il mercato cinese e che ora si prepara are anche su quello europeo e quindi anche su quellono. Il nuovo flagship è caratterizzato da un display molto grande di tipo AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione WQHD+, il quale ha ricevuto da DisplayMate una valutazione A+, sinonimo di grande qualità. Il pannello presenta curvature sui lati mentre il vetro di protezione Gorilla Glass Victus è leggermente curvo anche nella parte alta e bassa delloper ...

