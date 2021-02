World Pizza Day: la ricetta della pizza fritta di Franco Pepe (Di martedì 9 febbraio 2021) Ne L’Oro di Napoli la preparava Sofia Loren: friggeva la pizza fritta su un banchetto tra i vicoli, e la offriva a chiunque nel quartiere, anche a chi non poteva pagarla subito. Una scena memorabile: racconta uno spaccato di storia e di tradizioni partenopee e contemporaneamente dice tutto di questo piatto buono, popolare non solo nel gusto, antesignano dello street food. Una variante amatissima della classica pizza al forno, quella fritta è facilissima da fare a casa: un’idea perfetta per festeggiare il World Pizza Day il 9 febbraio, una delle due giornate mondiali dedicata alla pizza (l’altra è il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio che è il protettore dei pizzaioli). Per questo nella gallery sopra trovate la miglior ricetta: semplice, genuina, ma anche molto più leggera di quanto si pensi. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 febbraio 2021) Ne L’Oro di Napoli la preparava Sofia Loren: friggeva la pizza fritta su un banchetto tra i vicoli, e la offriva a chiunque nel quartiere, anche a chi non poteva pagarla subito. Una scena memorabile: racconta uno spaccato di storia e di tradizioni partenopee e contemporaneamente dice tutto di questo piatto buono, popolare non solo nel gusto, antesignano dello street food. Una variante amatissima della classica pizza al forno, quella fritta è facilissima da fare a casa: un’idea perfetta per festeggiare il World Pizza Day il 9 febbraio, una delle due giornate mondiali dedicata alla pizza (l’altra è il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio che è il protettore dei pizzaioli). Per questo nella gallery sopra trovate la miglior ricetta: semplice, genuina, ma anche molto più leggera di quanto si pensi.

Ultime Notizie dalla rete : World Pizza Il futuro è servito: arriva il robot - chef. Ma costa 300mila dollari

... costringe le persone a cucinare in casa, oppure ad accontentarsi della pizza consegnata dai rider. ... Un giro d'affari di 16 miliardi di dollari Secondo il World robotics report , il mercato dei robot ...

Nutella Day, nel mondo si celebra la crema di cacao e nocciole

Il World Nutella Day è nato come evento social nel 2007 e ha raggiunto in pochissimo tempo menzioni ... e insieme ad altri prodotti italiani come la Ferrari, la 500, gli Spaghetti e la Pizza è tra i ...

«Il fritto è una cosa seria» ci ha detto il maestro svelandoci come si prepara questa pizza strepitosa. Un'idea per festeggiare il 9 febbraio: la giornata mondiale dedicata al piatto più amato del mon ...

Uber Eats lancia una settimana di promozioni per il World Pizza Day

Durante l’ultimo anno trascorso fra le mura domestiche abbiamo rispolverato hobby casalinghi e scoperto nuove passioni, tra cui la cucina. Con un boom del +80 ...

