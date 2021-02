Web sotto shock per la nuova foto di Carlo Conti. Cosa succede (Di martedì 9 febbraio 2021) Una giornata importante nella vita di Carlo Conti quella di ieri 8 febbraio; in questa data infatti 7 anni fa il noto conduttore è diventato papà del piccolo Matteo, una gioia immensa che ha completato la sua vita, come ha ammesso a Chi qualche tempo fa: Matteo è il centro della famiglia e mi ha fatto passare con Francesca dall’io al noi: sono l’uomo più felice del mondo perché ho ciò che desidero e desidero ciò che ho Una tenera dedica E per festeggiare il compleanno dell’ometto sul suo profilo Instagram Carlo ha postato la foto di una candelina raffigurante il numero 7 e la didascalia con una dedica rivolta al figlio e alla moglie, la costumista Francesca Vaccaro: Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Matteooooooooooooooooo!!! Grazie Francesca, grazie amore mio per il gioiellino che abbiamo messo ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 febbraio 2021) Una giornata importante nella vita diquella di ieri 8 febbraio; in questa data infatti 7 anni fa il noto conduttore è diventato papà del piccolo Matteo, una gioia immensa che ha completato la sua vita, come ha ammesso a Chi qualche tempo fa: Matteo è il centro della famiglia e mi ha fatto passare con Francesca dall’io al noi: sono l’uomo più felice del mondo perché ho ciò che desidero e desidero ciò che ho Una tenera dedica E per festeggiare il compleanno dell’ometto sul suo profilo Instagramha postato ladi una candelina raffigurante il numero 7 e la didascalia con una dedica rivolta al figlio e alla moglie, la costumista Francesca Vaccaro: Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Matteooooooooooooooooo!!! Grazie Francesca, grazie amore mio per il gioiellino che abbiamo messo ...

