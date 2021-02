Waffles + Mochi: la serie TV Netflix con Michelle Obama (Di martedì 9 febbraio 2021) Waffles + Mochi è la nuova serie TV originale Netflix prodotta dalla casa di produzione di Barack e Michelle Obama che sarà presto sulla piattaforma Netflix annuncia Waffles + Mochi, la nuova serie originale prescolare con la partecipazione di Michelle Obama. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, Waffles + Mochi sarà disponibile su Netflix dal 16 marzo con 10 episodi. Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack e Michelle Obama. «Non potrei essere ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 febbraio 2021)è la nuovaTV originaleprodotta dalla casa di produzione di Barack eche sarà presto sulla piattaformaannuncia, la nuovaoriginale prescolare con la partecipazione di. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack esarà disponibile sudal 16 marzo con 10 episodi. Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack e. «Non potrei essere ...

NetflixIT : Un momento, ma è lei? No, non può essere? Ci assomiglia un sacco. Ma sai che forse è lei. Sì, è Michelle Obama nei… - IOdonna : “Waffles+Mochi”, su Netflix Michelle Obama insegna ai bambini come mangiare - RepSpettacoli : 'Waffles + Mochi', la serie di Michelle Obama che insegna ai bambini come mangiare [aggiornamento delle 16:07] - Parole_a_Colori : RT @NetflixIT: Un momento, ma è lei? No, non può essere? Ci assomiglia un sacco. Ma sai che forse è lei. Sì, è Michelle Obama nei panni del… - fisco24_info : Waffles+Mochi, la serie prescolare con Michelle Obama: Originale Netflix disponibile dal 16 Marzo -