«Waffles + Mochi» | la prima serie con Michelle Obama sbarca su Netflix

(Di martedì 9 febbraio 2021) «Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante». Lo dice Michelle Obama che, dal 16 marzo, sbarca su Netflix in una serie tutta da scoprire prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di proprietà di Michelle e Barack. Si chiama Waffles + Mochi, è composta da 10 episodi e cerca di insegnare, in maniera colorata e divertente, ai bambini i segreti per un’alimentazione corretta ed equilibrata, battaglia per la quale l’ex First Lady si è sempre battuta a lungo attraverso campagne di sensibilizzazione e meeting globali.