Voto europeo sul Recovery | la Lega voterà sì | “Archiviata stagione dell’austerity | opportunità per riportare l’Italia protagonista”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Lasì al Parlamentosul regolamento che istituisce ilfund, sul quale in precedenza il Carroccio si era astenuto. Lo hanno annunciato in una nota gli europarlamentari dellaMarco Zanni e Marco Campomenosi. “Preso atto dell’impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che laè finalmente, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà unanuova per l’utilizzo dei fondi del, prendiamo l’occasione per. Voteremo a favore delresilience facility per dare concretezza alla fase nuova che ...

AlbertoBagnai : Lo sciocchino non sa distinguere il voto su un regolamento europeo da quello sulla fiducia al Governo italiano. Nel… - repubblica : ?? Recovery fund, la Lega cambia rotta e annuncia il voto a favore del Recovery al Parlamento europeo - Ilmiocantolibe4 : La #Lega dirá SI al voto europeo sul #RecoveryFund La prova d’amore di Salvini per Draghi - beppe_gala : RT @marcodifonzo: Lega annuncia voto favorevole al Recovery al Parlamento europeo - piunord : RT @repubblica: ?? Recovery fund, la Lega cambia rotta e annuncia il voto a favore del Recovery al Parlamento europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Voto europeo

Per quanto riguarda ildi fiducia, ' preferirei che si votasse da lunedì in avanti. Venerdì ho ... +Europa e Radicali un ' progettoe di atlantismo ' su cui c'è piena adesione sia dell'ex ...Chiusura debole per le borse europee, oggi prive di stimoli rilevanti e in attesa deldi questa sera del Parlamentosul regolamento del Recovery Plan , con Milano che rallenta dopo il rally dei giorni scorsi. Madrid segna - 1,44%, Londra +0,12%, Parigi+0,10%, Francoforte - ...La Lega voterà sì al Parlamento europeo sul regolamento che istituisce il Recovery fund, sul quale in precedenza il Carroccio si era astenuto. Lo hanno annunciato in una nota gli europarlamentari dell ...Berlusconi e Grillo alla Camera, nel giorno in cui il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha illustrato alle forze politiche maggiori i punti programmatici essenziali del suo futuro event ...