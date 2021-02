Votazione su Statuto – oggi e domani si vota – prima convocazione

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nella giornata dimartedì 9 febbraio a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 12 dimercoledì 10 febbraio 2021, l’Assemblea degli iscritti è chiamata are su Rousseau inper esprimersi sui seguenti quesiti: Quesito 1: “Sei d’accordo all’inserimento alla fine dell’art. 1 lett. a) delle seguenti parole “, nonché autorizzare, anche emanando linee guida generali, spazi di lavoro fisici e/o digitali per gli iscritti del MoVimento 5 Stelle?” Quesito 2: “Sei d’accordo alle seguenti modifiche dell’art.7 e conseguenti: Alla introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri? (conseguentemente ovunque ...

7 comma d) dello, ladel nuovo Capo Politico del MoVimento 5 Stelle. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato ...... nonostante loattribuisca il compito a Vito Crimi. Caos per Rousseau Alla fine sarebbe ...si legge che nelle prossime ore saranno pubblicati ' i quesiti specifici da sottoporre in'. ...E’ caos nel M5S anche sui quesiti, che verranno resi noti nelle prossime ore, con cui il Movimento interpellerà la base per decidere su un eventuale ingresso nel governo Draghi. A scaldare gli animi, ...A scaldare gli animi il presunto 'interventismo' di Casaleggio. La base del Movimento sarà chiamata a esprimere il proprio parere sull'ingresso ...