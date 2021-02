Volley femminile, Busto Arsizio liquida Casalmaggiore nel recupero e strappa il pass per la Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Busto Arsizio ha sconfitto Casalmaggiore con un netto 3-0 (25-18; 25-22; 25-15) nel recupero della nona giornata della Serie A1 di Volley femminile. L’incontro, originariamente in programma addirrittura tre mesi fa, era stato rinviato per le troppe positività all’interno dei gruppi squadra e poi era sempre slittato a causa dei molteplici impegni delle due squadre. Le Farfalle si sono imposte nettamente tra le mura amiche, hanno incamerato la quinta vittoria consecutiva e hanno aggangiato Scandicci al quinto posto in classifica (con una partita giocata in più rispetto alle toscane). Le lombarde, reduci dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, non hanno avuto problemi a surclassare le ragazze in rosa, che cadono dopo due successi di fila e rimangono ottave in ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)ha sconfittocon un netto 3-0 (25-18; 25-22; 25-15) neldella nona giornata della Serie A1 di. L’incontro, originariamente in programma addirrittura tre mesi fa, era stato rinviato per le troppe positività all’interno dei gruppi squadra e poi era sempre slittato a causa dei molteplici impegni delle due squadre. Le Farfalle si sono imposte nettamente tra le mura amiche, hanno incamerato la quinta vittoria consecutiva e hanno aggangiato Scandicci al quinto posto in classifica (con una partita giocata in più rispetto alle toscane). Le lombarde, reduci dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, non hanno avuto problemi a surclassare le ragazze in rosa, che cadono dopo due successi di fila e rimangono ottave in ...

