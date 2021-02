Volley, Champions League: Trento vince a tavolino contro il Friedrichshafen, quarti di finale a un passo (Di martedì 9 febbraio 2021) Il VfB Friedrichshafen ha deciso di non prendere parte al secondo round robin della fase a gironi della Champions League 2021 di Volley maschile a causa di alcuni contagini al Covid-19 all’interno della propria rosa. La compagine tedesca ospiterà la “bolla” nel suo palazzetto da martedì 9 a giovedì 11 febbraio, ma la squadra non scenderà in campo. Trento, che avebbe dovuto affrontare i teutonici giovedì sera, incamera una vittoria a tavolino per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0), resta così in testa alla Pool E con 4 vittorie (11 punti) ed è vicinissima alla qualificazione ai quarti di finale. I dolomitici hanno infatti ampio margine sui russi della Lokomotiv Novosibirsk (2 vittorie, 7 punti) e sui cechi del CEZ Karlovarsko (1 vittoria, 3 punti). Ai ragazzi di ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Il VfBha deciso di non prendere parte al secondo round robin della fase a gironi della2021 dimaschile a causa di alcuni contagini al Covid-19 all’interno della propria rosa. La compagine tedesca ospiterà la “bolla” nel suo palazzetto da martedì 9 a giovedì 11 febbraio, ma la squadra non scenderà in campo., che avebbe dovuto affrontare i teutonici giovedì sera, incamera una vittoria aper 3-0 (25-0; 25-0; 25-0), resta così in testa alla Pool E con 4 vittorie (11 punti) ed è vicinissima alla qualificazione aidi. I dolomitici hanno infatti ampio margine sui russi della Lokomotiv Novosibirsk (2 vittorie, 7 punti) e sui cechi del CEZ Karlovarsko (1 vittoria, 3 punti). Ai ragazzi di ...

