Volley | Champions League maschile 2020 2021 | tutti i risultati e le classifiche

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021)e ledelladiaggiornati in tempo reale. Cambio di format reso necessario dalla difficile situazione legata al Covid-19, ma la pallavolo continentale non si ferma. La fase a gironi si svolgerà in “mini-bolle” e vedrà scendere in campo 20 squadre, suddivise in cinque gruppi. L’Italia sarà rappresentata da ben quattro squadre: Civitanova. Perugia, Trento e Modena. Passano il turno le cinque vincitrici delle Pool e le tre migliori seconde. Quarti di finale e semifinali si svolgeranno poi con gare di andata e ritorno, mentre la finalissima si giocherà in gara secca. Di seguito le...