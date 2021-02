Volley | Champions League 2021 Modena e Civitanova | vittorie che profumano di quarti Sconfitte Kemerovo e Tours

Leggi su oasport

(Di martedì 9 febbraio 2021) Doppio successo che profuma didi finale per le squadre italiane impegnate in serata nelle sfide della prima giornata del secondo round robin di. La Lubeè la seconda italiana a qualificarsi per idi finale, dopo Trento che ha vinto già il suo girone con un turno di anticipo questo pomeriggio: decisiva per i marchigiani la vittoria controcon un 3-1 più sofferto di quanto si potesse pensare alla vigilia. Vittoria convincente e netta anche per la Leo Shoesche demolisce con un secco 3-0 i russi delnelle cui fila gioca un certo Ivan Zaytsev che aha lasciato ottimi ricordi ma che non è apparso affatto in giornata positiva. A Perugiascende ...