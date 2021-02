Volley, Champions League 2020/2021: Civitanova supera il Tours, quarti assicurati (Di martedì 9 febbraio 2021) La Cucine Lube Civitanova sconfigge per 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-15) il Tours VB nel match valido per la Pool B di CEV Champions League maschile 2020/2021. Serata più difficile del previsto per la squadra di Fefé De Giorgi contro la motivata compagine francese, capace di aggiudicarsi il primo set. I cucinieri hanno faticato a scrollarsi di dosso i transalpini, mostrando più confusione del solito nella propria metà campo e un’intesa non perfetta tra giocatori. Col passare dei set però la prestazione degli uomini di De Giorgi, soprattutto al servizio, permettendo loro di aggiudicarsi il match che ipoteca il primo posto nella Pool e dunque il passaggio ai quarti di finale della manifestazione. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) La Cucine Lubesconfigge per 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-15) ilVB nel match valido per la Pool B di CEVmaschile. Serata più difficile del previsto per la squadra di Fefé De Giorgi contro la motivata compagine francese, capace di aggiudicarsi il primo set. I cucinieri hanno faticato a scrollarsi di dosso i transalpini, mostrando più confusione del solito nella propria metà campo e un’intesa non perfetta tra giocatori. Col passare dei set però la prestazione degli uomini di De Giorgi, soprattutto al servizio, permettendo loro di aggiudicarsi il match che ipoteca il primo posto nella Pool e dunque il passaggio aidi finale della manifestazione. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI ...

