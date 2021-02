Volkswagen ID 4 - Aperti gli ordini per la Suv

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 febbraio 2021) Laha aperto gliper la ID.4. La Suv elettrica, le cui consegne inizieranno ad aprile, è disponibile in Italia con prezzi a partire da 43.150 euro, ai quali è possibile applicare fino a 10.000 euro di incentivi statali. Le versioni disponibili. La ID.4 viene offerta con due powertrain differenti: Pure Performance e Pro Performance. La prima è spinta da un motore elettrico da 170 CV abbinato a una batteria da 52 kWh che, secondo la Casa, permette alla vettura di percorrere 343 km e può essere ricaricata a fino a 7,2 kW in corrente alternata e fino a 100 kW in corrente continua. La seconda, invece, è caratterizzata da un'unità capace di 204 CV e da un accumulatore da 77 kWh che, sempre secondo il ciclo Wltp, promette fino a 520 km di autonomia. In questo caso, la potenza di ricarica arriva fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 125 ...