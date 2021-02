Volkswagen ID 4 - Aperti gli ordini per la Suv elettrica

(Di martedì 9 febbraio 2021) Laha aperto gliper la ID.4. La Suv, le cui consegne inizieranno ad aprile, è disponibile in Italia con prezzi a partire da 43.150 euro, ai quali è possibile applicare fino a 10.000 euro di incentivi statali. Le versioni disponibili. La ID.4 viene offerta con due powertrain differenti: Pure Performance e Pro Performance. La prima è spinta da un motore elettrico da 170 CV abbinato a una batteria da 52 kWh che, secondo la Casa, permette alla vettura di percorrere 343 km e può essere ricaricata a fino a 7,2 kW in corrente alternata e fino a 100 kW in corrente continua. La seconda, invece, è caratterizzata da un'unità capace di 204 CV e da un accumulatore da 77 kWh che, sempre secondo il ciclo Wltp, promette fino a 520 km di autonomia. In questo caso, la potenza di ricarica arriva fino a 11 kW in corrente ...

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Aperti

Dimensioni esterne Lunghezza: 4,58 m Larghezza: 1,85 m (2,11 m con gli specchi retrovisori) ...brevemente i dettagli di propulsione e le prestazioni su strada già comunicate perID.4. ...Prezzi ancora da annunciare Come dicevamo, gli ordini dellaID.4 sono già, mentre i prezzi per l'Italia devono essere ancora annunciati dalla casa tedesca. Per farci un'idea del ...Il mercato delle auto elettriche è già a un punto in cui potrebbe diventare accessibile al grande pubblico. E tutto questo perché Tesla e Volkswagen, i due leader di mercato se parliamo di veicoli ele ...I piani del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen per sviluppare un'auto volante diventano sempre più concreti. Come ...