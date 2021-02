Vitamina E | proprietà | benefici per la salute e dove si trova

Leggi su dilei

(Di martedì 9 febbraio 2021) LaE, detta anche tocoferolo, è essenziale per preservare il benessere e ladi tutto l’organismo. Svolge, infatti, un ruolo importante per il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare nonché di muscoli, pelle e metabolismo. È, inoltre, unafondamentale perché le altre vitamine (come laA, laC e laD) siano assorbite in modo corretto a livello intestinale.Questafa parte della categoria delle vitamine liposolubili, ovvero di quelle vitamine che hanno bisogno di un grasso in cui disciogliersi e che possono essere accumulate nell’organismo come scorta (al contrario delle vitamine idrosolubili, come la C e quelle del gruppo B, che non possono essere immagazzinate nel nostro ...