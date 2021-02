Vinto un “Turista per sempre” nel Sannio: il fortunato lascia bigliettino al barista (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn caffè ti cambia la vita. Pochi secondi e il mondo comincia a girare tutto in un altro verso. E’ quanto accaduto a un fortunato cliente di un bar-edicola di Paupisi, vincitore di un sogno: diventare Turista per sempre. A diffondere la notizia, via facebook, è stato il proprietario del locale che questa mattina, all’apertura, si è ritrovato sotto la serranda la fotocopia di un biglietto vincente di uno dei più famosi giochi a premi. Ad accompagnare la fotografia, un messaggio (evidentemente anonimo): “Grazie mille per essermi fermato da voi qualche giorno fa a prendere un caffè e acquistare un gratta e vinci che mi ha cambiato la vita. Spero di vederci presto per offrirvi un caffe. Grazie infinitamente”. Pochi minuti e subito e tra la comunità è scattata la corsa a scoprire l’identità del vincitore. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn caffè ti cambia la vita. Pochi secondi e il mondo comincia a girare tutto in un altro verso. E’ quanto accaduto a uncliente di un bar-edicola di Paupisi, vincitore di un sogno: diventareper. A diffondere la notizia, via facebook, è stato il proprietario del locale che questa mattina, all’apertura, si è ritrovato sotto la serranda la fotocopia di un biglietto vincente di uno dei più famosi giochi a premi. Ad accompagnare la fotografia, un messaggio (evidentemente anonimo): “Grazie mille per essermi fermato da voi qualche giorno fa a prendere un caffè e acquistare un gratta e vinci che mi ha cambiato la vita. Spero di vederci presto per offrirvi un caffe. Grazie infinitamente”. Pochi minuti e subito e tra la comunità è scattata la corsa a scoprire l’identità del vincitore. ...

cl_audiab : Draghi ha donato due euro a un immigrato, così da permettergli di comprare un gratta e vinci “turista per sempre”..… - Micky96662076 : @NinaRicci_us @francescatotolo Sembrano? Sanno bene che hanno vinto a ' turista per sempre', quindi sono felici - marini_valerio : @l_patrizia @detestotutti @DaniloToninelli Avete vinto il turista per sempre, altro che annientarsi - Kikko721 : @fattoquotidiano Pappagone sei un miracolato come tanti, hai vinto al turista per sempre come i più in Parlamento. - claudiogalli11 : @mauroberruto La vergogna non appartiene a quest’uomo. Probabilmente è convinto di aver vinto “turista per sempre”.... -