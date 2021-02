ViiV Healthcare, ok europeo a farmaco contro Hiv multifarmaco resistente (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline plc (Gsk), in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited, ha reso noto oggi di aver ottenuto l'autorizzazione europea all'immissione in commercio per fostemsavir 600mg in compresse a rilascio prolungato per l'impiego in combinazione con altre terapie antiretrovirali (Arv) nel trattamento di adulti con infezione da Hiv-1 multifarmaco resistente, per i quali non è altrimenti possibile strutturare un regime antivirale soppressivo. Fostemsavir - riferisce una nota dell'azienda - è un inibitore dell'attachment primo della sua classe; agisce nella prima fase del ciclo di vita dell'Hiv e dimostra di non avere cross-resistenza ad altre classi di antiretrovirali attualmente autorizzate, offrendo quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) -, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline plc (Gsk), in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited, ha reso noto oggi di aver ottenuto l'autorizzazione europea all'immissione in commercio per fostemsavir 600mg in compresse a rilascio prolungato per l'impiego in combinazione con altre terapie antiretrovirali (Arv) nel trattamento di adulti con infezione da Hiv-1 multi, per i quali non è altrimenti possibile strutturare un regime antivirale soppressivo. Fostemsavir - riferisce una nota dell'azienda - è un inibitore dell'attachment primo della sua classe; agisce nella prima fase del ciclo di vita dell'Hiv e dimostra di non avere cross-resistenza ad altre classi di antiretrovirali attualmente autorizzate, offrendo quindi ...

EInformazione : ViiV Healthcare riceve l’autorizzazione europea all’immissione in commercio di fostemsavir, un inibitore dell’attac… - poloinfohiv : Check out this article: ViiV Healthcare riceve l'autorizzazione dell'UE all'immissione in commercio della la prima… -