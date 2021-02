"Vietato". Mediaset cancella Alda D'Eusanio dopo l'espulsione: provvedimento estremo, brividi nella casa (Di martedì 9 febbraio 2021) L'uscita di Alda D'Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip ha lasciato strascichi non indifferenti. Su di lei e su tutta la produzione del reality pende la minaccia di querela da parte di Laura Pausini e del suo compagno proprio per le dichiarazione della D'Eusanio. Per cercare di correre ai ripari, oltre all'espulsione dell'ex giornalista del Tg2, ai concorrenti del reality dI Canale 5 condotto da Alfonso Signorini é stato Vietato di parlare proprio della squalifica della D'Eusanio. Quest'ultima è stata querelata anche da Adriano Aragozzini per delle gravi dichiarazioni fatte. La D'Eusanio, nel frattempo, dopo l'espulsione ha parlato con lAdnkronos. “Posso dire che appena capisco bene cosa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) L'uscita diD'dalladel Grande Fratello Vip ha lasciato strascichi non indifferenti. Su di lei e su tutta la produzione del reality pende la minaccia di querela da parte di Laura Pausini e del suo compagno proprio per le dichiarazione della D'. Per cercare di correre ai ripari, oltre all'dell'ex giornalista del Tg2, ai concorrenti del reality dI Canale 5 condotto da Alfonso Signorini é statodi parlare proprio della squalifica della D'. Quest'ultima è stata querelata anche da Adriano Aragozzini per delle gravi dichiarazioni fatte. La D', nel frattempo,l'ha parlato con lAdnkronos. “Posso dire che appena capisco bene cosa è ...

