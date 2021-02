VIDEO – Milan, è il compleanno di Tatarusanu: la clip di auguri | News (Di martedì 9 febbraio 2021) Ciprian Tatarusanu, nato a Bucarest il 9 febbraio 1986, compie oggi 35 anni. Il club rossonero gli ha augurato buon compleanno con questo VIDEO sui social VIDEO – Milan, è il compleanno di Tatarusanu: la clip di auguri News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 febbraio 2021) Ciprian, nato a Bucarest il 9 febbraio 1986, compie oggi 35 anni. Il club rossonero gli ha augurato buoncon questosui social, è ildi: ladiPianeta

PianetaMilan : #VIDEO - @acmilan, è il compleanno di #Tatarusanu: la clip di #auguri | #News - #HBD #OnThisDay #ACMilan #Milan… - vincenzodanna12 : RT @AmicodiP: Zazzaroni non perde mai occasione per sparare caxxate... 10 partite in campionato senza Ibra... #Milan - Milannews24_com : Milan, il post dei rossoneri oggi sui social – VIDEO - Peppe3112_ : RT @AmicodiP: Zazzaroni non perde mai occasione per sparare caxxate... 10 partite in campionato senza Ibra... #Milan - AmicodiP : Zazzaroni non perde mai occasione per sparare caxxate... 10 partite in campionato senza Ibra... #Milan -