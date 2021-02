Via libera alle piste da sci: ecco quando riaprono gli impianti e quali sono le regole da seguire (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera tanto atteso: a partire dal 15 febbraio, data fissata dall’ultimo Dpcm, le piste da sci potranno riaprire. L’ok è arrivato lo scorso 4 febbraio, al termine di una riunione in cui è stato esaminato il protocollo messo a punto dalle Regioni lo scorso 28 gennaio, che fin dall’inizio della stagione invernale hanno fatto pressing sulla ripartenza degli impianti nonostante il Coronavirus. La possibilità di riaprire, comunque, resta condizionata a diverse regole. Vediamo quali. quali impianti da sci possono riaprire Le piste da sci potranno essere praticabili solo nelle aree in zona gialla. A differenza di quanto richiesto dai presidenti di regione, dunque, gli ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il viatanto atteso: a partire dal 15 febbraio, data fissata dall’ultimo Dpcm, leda sci potranno riaprire. L’ok è arrivato lo scorso 4 febbraio, al termine di una riunione in cui è stato esaminato il protocollo messo a punto dRegioni lo scorso 28 gennaio, che fin dall’inizio della stagione invernale hanno fatto pressing sulla ripartenza deglinonostante il Coronavirus. La possibilità di riaprire, comunque, resta condizionata a diverse. Vediamoda sci posriaprire Leda sci potranno essere praticabili solo nelle aree in zona gialla. A differenza di quanto richiesto dai presidenti di regione, dunque, gli ...

