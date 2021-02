Vasari arrestato per bancarotta, l’avvocato D’Azzò spiega: “Fallimento figlio della pandemia” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tanino Vasari ai domiciliari.L’ex calciatore del Palermo è stato arrestato per bancarotta fraudolenta: l’ordinanza cautelare è stata emessa dal gip a fine dicembre ed eseguita dai carabinieri della sezione di pg dei carabinieri.bancarotta fraudolenta, ai domiciliari l’ex calciatore del Palermo Tanino Vasari: i dettagliL'avvocato Jimmy D'Azzò ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare. "E' il frutto della crisi economica - ha spiegato l'avvocato, come riportato dall'ANSA - Vasari al momento ha ripianato tutti i debiti con i fornitori e ha consegnato tutti gli strumenti di lavoro al curatore fallimentare. Ha solo debiti con il fisco, ma anche questi verranno ripianati. Purtroppo la crisi economica ha ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Taninoai domiciliari.L’ex calciatore del Palermo è statoperfraudolenta: l’ordinanza cautelare è stata emessa dal gip a fine dicembre ed eseguita dai carabinierisezione di pg dei carabinieri.fraudolenta, ai domiciliari l’ex calciatore del Palermo Tanino: i dettagliL'avvocato Jimmy D'Azzò ha presentato istanza per la revocamisura cautelare. "E' il fruttocrisi economica - hato l'avvocato, come riportato dall'ANSA -al momento ha ripianato tutti i debiti con i fornitori e ha consegnato tutti gli strumenti di lavoro al curatore fallimentare. Ha solo debiti con il fisco, ma anche questi verranno ripianati. Purtroppo la crisi economica ha ...

WiAnselmo : Vasari arrestato per bancarotta, l'avvocato D'Azzò spiega: “Fallimento figlio della pandemia” - Mediagol : Vasari arrestato per bancarotta, l'avvocato D'Azzò spiega: “Fallimento figlio della pandemia” - CalcioWeb : L'ex @SerieA #TaninoVasari arrestato per bancarotta fraudolenta - ninoBertolino : RT @rep_palermo: Bancarotta, arrestato ex calciatore del Palermo Tanino Vasari [aggiornamento delle 12:00] - RaiSport : #calcio L'ex attaccante di Palermo, Sampdoria, Lecce e Cagliari Gaetano #Vasari, per tutti Tanino, è passato dagli… -