Variante inglese del Covid nelle Marche, Saltamartini: “Situazione sotto controllo” (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA – “In relazione alle varianti del virus stiamo monitorando i campioni dei tamponi che sono all’esame del laboratorio di Torrette per sequenziare il virus. Stiamo effettuando anche un monitoraggio a Tolentino, Pollenza e Castelfidardo per tutti i bambini delle scuole. Al momento la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata: se dovesse espandersi adotteremo tutte le misure necessarie”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, in merito alla diffusione della variante inglese (e delle altre varianti, ndr) nelle Marche, a margine della conferenza stampa per presentare il Piano vaccinale di circa 133mila over 80. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA – “In relazione alle varianti del virus stiamo monitorando i campioni dei tamponi che sono all’esame del laboratorio di Torrette per sequenziare il virus. Stiamo effettuando anche un monitoraggio a Tolentino, Pollenza e Castelfidardo per tutti i bambini delle scuole. Al momento la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata: se dovesse espandersi adotteremo tutte le misure necessarie”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, in merito alla diffusione della variante inglese (e delle altre varianti, ndr) nelle Marche, a margine della conferenza stampa per presentare il Piano vaccinale di circa 133mila over 80.

istsupsan : ??Le #varianti #Covid19 colpiscono in maniera particolare i #bambini? ????? Ad oggi non sembra che la variante ingle… - HuffPostItalia : Iss: 'La variante inglese non sembra colpire di più i bambini' - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - Samira1577 : RT @Zippo88lrr: Collassoh e catastrofi variante inglese #Covid_19 in #umbria Oggi Rapporto positivi testati al 3.9% Avete capito bene. S… - Devabole : RT @Chopin_Hauer_: La variante leghista moderata europeista potrebbe essere più contagiosa del ceppo inglese. -