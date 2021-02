Valtellina, masso si stacca dalla montagna e lo travolge: morto schiacciato (Di martedì 9 febbraio 2021) schiacciato da un masso enorme piombato sul tetto della sua auto. E’ morto così Roberto Bogialli, 68enne della Valtellina, pittore molto noto nella sua comunità. Una tragedia assurda che ha lasciato sgomenti parenti e amici. Valtellina, morto schiacciato da un masso Secondo una prima ricostruzione, Roberto stava percorrendo la provinciale “dei Cech”, una strada secondaria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 febbraio 2021)da unenorme piombato sul tetto della sua auto. E’così Roberto Bogialli, 68enne della, pittore molto noto nella sua comunità. Una tragedia assurda che ha lasciato sgomenti parenti e amici.da unSecondo una prima ricostruzione, Roberto stava percorrendo la provinciale “dei Cech”, una strada secondaria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

