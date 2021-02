Valentina Ferragni | pancino sospetto? Il duro commento sulla sua presunta gravidanza

infoitcultura : Valentina Ferragni: 'Ho scoperto sei mesi fa di avere questo problema' - GiuseppeporroIt : Valentina Ferragni incinta? L'inaspettata risposta dell'influencer che rivela di avere un problema di salute: ecco… - zazoomblog : Valentina Ferragni: “Non sono incinta. Ho scoperto di avere un problema” - #Valentina #Ferragni: #incinta.… - zazoomblog : Valentina Ferragni: “Non sono incinta. Ho scoperto di avere un problema” - #Valentina #Ferragni: #incinta. - veryinutil : Valentina Ferragni sbotta: 'Non sono incinta ma ho scoperto che...' -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni

ha dovuto specificare, in seguito alle insinuazioni dei suoi follower, di non essere incinta ma di essere ingrassata a causa di gravi problemi di salute. Il post che ha scatenato la ...è incinta? Uno scatto a Firenze postato su Instagram ha scatenato la curiosità dei fan su questo argomentoYou may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site You may be able to find the same content in another format, or you may be abl ...Valentina Ferragni ha quindi concluso spiegando che, se in alcuni scatti la sua pancia appare più “gonfia” non per forza questo deve significare che è incinta Valentina Ferragni ha quindi deciso di fa ...