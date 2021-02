Vaia (Spallanzani): "Mi auguro che Sputnik venga autorizzato presto. Varianti? Non spaventare opinione pubblica" (Di martedì 9 febbraio 2021) “Il Paese è sotto stress: chiusure, aperture, chiusure, vaccini che arrivano e non arrivano e adesso le Varianti. Vorrei essere chiaro: è giusto che l’opinione pubblica se ne occupi, non è giusto che venga spaventata”. A parlare in un’intervista al quotidiano Il Messaggero è Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. Sulle Varianti, lo scienziato dice: “In estate abbiamo avuto la variante spagnola e nessuno si è preoccupato più del dovuto, il dato non è stato enfatizzato. Del resto è del tutto normale, fisiologico, che il virus continui a variare. E finora sappiamo che le Varianti non portano un aggravamento della malattia e che allo stato non ci sono elementi che facciano pensare a una minore validità del vaccino”. E sulla strategia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) “Il Paese è sotto stress: chiusure, aperture, chiusure, vaccini che arrivano e non arrivano e adesso le. Vorrei essere chiaro: è giusto che l’se ne occupi, non è giusto chespaventata”. A parlare in un’intervista al quotidiano Il Messaggero è Francesco, direttore sanitario dello. Sulle, lo scienziato dice: “In estate abbiamo avuto la variante spagnola e nessuno si è preoccupato più del dovuto, il dato non è stato enfatizzato. Del resto è del tutto normale, fisiologico, che il virus continui a variare. E finora sappiamo che lenon portano un aggravamento della malattia e che allo stato non ci sono elementi che facciano pensare a una minore validità del vaccino”. E sulla strategia ...

