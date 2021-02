Vaccino Sputnik, Mosca: “Per Ue dosi non disponibili fino a maggio” (Di martedì 9 febbraio 2021) Le consegne del Vaccino russo Sputnik V all’Unione europea non avverranno prima di maggio o giugno. Kirill Dmitriev, a capo del Fondo russo per gli investimenti diretti responsabile della commercializzazione internazionale dello Sputnik V, alla televisione di stato Rossiya 24 ha affermato che “le grandi consegne all’Ue saranno possibili solo dopo la conclusione delle vaccinazioni di massa in Russia”. Il Vaccino russo non è stato ancora approvato per l’uso nell’Ue da parte dell’Ema. “Ci auguriamo che la nostra richiesta venga esaminata a breve e che la politica rimanga fuori da questa procedura, e quindi che la domanda venga valutata in modo concreto”, ha sottolineato Dmitriev, a proposito dell’autorizzazione dell’Agenzia europea per il farmaco. Qualora venisse approvato, lo Sputnik V ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Le consegne delrussoV all’Unione europea non avverranno prima dio giugno. Kirill Dmitriev, a capo del Fondo russo per gli investimenti diretti responsabile della commercializzazione internazionale delloV, alla televisione di stato Rossiya 24 ha affermato che “le grandi consegne all’Ue saranno possibili solo dopo la conclusione delle vaccinazioni di massa in Russia”. Ilrusso non è stato ancora approvato per l’uso nell’Ue da parte dell’Ema. “Ci auguriamo che la nostra richiesta venga esaminata a breve e che la politica rimanga fuori da questa procedura, e quindi che la domanda venga valutata in modo concreto”, ha sottolineato Dmitriev, a proposito dell’autorizzazione dell’Agenzia europea per il farmaco. Qualora venisse approvato, loV ...

